В 50-х Нью-Йорк испытывал расцвет с примесью декаданса. Европейские столицы растеряли изрядную долю своего очарования и культурной значимости из-за войны. Так что звание всемирного центра искусства, моды и финансов переместилось в «Большое яблоко». Сюда перенесли штаб-квартиру ООН и начали стекаться авангардные художники со всего мира. Нью-йоркский бибоп стал самой щёгольской музыкой в мире.

Но 50 были пиком, за которым уже виднелся резкий спад. Город стал переполнен, однако промышленные предприятия покидали его. Белые массово мигрировали из центра в пригород, а уровень преступности начал расти с такой силой, что приостановить его инерцию удалось лишь к 90-м. Это было странное время, и два нью-йоркских фотографа — Джо и Джаннет Арчи — сумели уловить тревожность и апатию этой эпохи.

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