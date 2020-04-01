В 50-х Нью-Йорк испытывал расцвет с примесью декаданса. Европейские столицы растеряли изрядную долю своего очарования и культурной значимости из-за войны. Так что звание всемирного центра искусства, моды и финансов переместилось в «Большое яблоко». Сюда перенесли штаб-квартиру ООН и начали стекаться авангардные художники со всего мира. Нью-йоркский бибоп стал самой щёгольской музыкой в мире.
Но 50 были пиком, за которым уже виднелся резкий спад. Город стал переполнен, однако промышленные предприятия покидали его. Белые массово мигрировали из центра в пригород, а уровень преступности начал расти с такой силой, что приостановить его инерцию удалось лишь к 90-м. Это было странное время, и два нью-йоркских фотографа — Джо и Джаннет Арчи — сумели уловить тревожность и апатию этой эпохи.
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Во всей этой коронавирусной туалетно-бумажной истерии мы забыли про самое главное: рассказать историю этого изобретения, со всей ее дичью и перипетиями. Как римляне подтирались с помощью губки на палке, кто первым в мире использовал для этого бумагу, как этим занимались императоры Поднебесной и Генрих VIII. А главное: как технический прогресс и реклама, завязанная на страхе, привела к тому, что большая часть мира теперь подтирается китайским изобретением II века.
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Куба предстает перед нами как остров тропического солнца, «остальжии» и старой колониальной неги. Но и здесь бывало уныло, даже депрессивно. Культовый для бит-поколения американский фотограф Фред Макдара прибыл сюда в начале 80-х. Работая по заданию журнала The Village Voice, он делал жизнерадостные, как на открытке, картины социалистического рая. Но для себя Макдара запечатлел другую Кубу — меланхоличную, с пустынными гаванскими улицами, неоновыми вывесками и обшарпанными виллами в колониальном стиле.
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Классический костюм чумного доктора появился в обиходе медиков лишь в XVII веке, хотя чума начала свое шествие по западной Европе еще с 1340-х годов. Все дело в том, что долгое время ее лечением занимались различные околорелигиозные авантюристы и шарлатаны, в основном действовавшие наугад и не сильно заботившиеся вопросами самозащиты от опасной заразы.
Журнал The Public Domain Review рассказывает, как врачи стали носить легендарную спецодежду, максимально защищавшую от миазмов «плохого воздуха», который в то время считался главным переносчиком болезни.
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24 ноября 1963-го владелец ночного клуба в Далласе и подельник итальянской мафии Джек Руби в прямом эфире на глазах миллионов американцев всадил пулю в живот Ли Харви Освальда и вписал свое имя в историю. Некоторые благодарили его за избавление от изверга, убившего Джона Кеннеди, другие спорили, что преступник всего лишь подчищал следы за теми, кто на самом деле избавился от президента. Правда так и не вскрылась, но Руби прославился на весь мир. Его предшественника, который по-своему отомстил убийце другого президента почти за 100 лет до этого, вспоминают намного реже, хотя невероятных поворотов его биографии хватит на несколько романов.
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Мопсы появились в древнем Китае, где были любимой собакой императоров и придворных. Морщины на их лбу этих собак напоминали китайцам иероглифы, разгадывать и интерпретировать которые было отдельным развлечением знати. В XVI веке мопсы попали в Европу, прежде всего через Голландию, где тоже стали любимой породой дворян. Любовь к этим псам и вера в их исключительность была настолько велика, что даже масоны создали свой собственный Орден мопса. И это — довольно забавная история.
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11 сентября 1919 года началась самая восхитительная авантюра XX века. Популярнейший итальянский поэт своего времени Габриеле д’Аннунцио вместе с парой тысяч ветеранов Первой мировой занял «ничейный» город Фиуме, стоявший на границе Италии и Хорватии. В провозглашенной Республике Красоты гражданам раздавали кокаин и устраивали сеансы йоги. Солдатам разрешили нудистские шествия, а основным источником доходов было пиратство. Причем пиратство не только водное, но и воздушное: жители Фиуме, кажется, первыми в мире придумали грабеж с помощью авиации, совсем как в «Порко Россо» у Миядзаки.
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Удивительно, но факт — людей призывали мыть руки задолго до того, как по Земле начал распространяться коронавирус. И речь не только о государственной пропаганде, поскольку в первую очередь в распространении мощных антисептиков и моющих средств были заинтересованы не государства, а производители этих самых средств.
Еще в конце XIX века в США многие мыловарни со страниц газет и журналов настойчиво рекомендовали гражданам ежедневно использовать именно свой продукт, но никто из них в этом смысле не смог превзойти компанию Pear’s — некоторые из их рекламных иллюстраций крайне странны и невнятны, другие — к сожалению, понятны без слов.
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В 2020 году легко обозвать Средневековье временем, когда фанатичная вера заменяла здравый смысл. Это верно лишь отчасти: любая европейская дикость до XVI века подчинялась особой логике и имела структуру. Одним из ярких примеров такого подхода стали суды над животными – уникальные ритуалы, которые позже часто интерпретировали как позорную страницу истории западной культуры. Правда, не все так однозначно.
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